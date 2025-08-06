Tekirdağ'da Kıyıya Vuran Ölü Yunus Vatandaşları Üzdü
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda hareket halindeki ölü bir yunusu fark etti. Yapılan incelemede yunusun hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, yunusun sahilden kaldırılması için çalışma başlattı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kıyıya vuran ölü yunus, vatandaşları üzdü.
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda hareketsiz halde yatan bir yunusu fark etti. Durumu hemen yetkililere bildirildi.
Yapılan ilk incelemede yunusun hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, ölü yunusun sahilden kaldırılması için çalışma başlatacağı belirlendi. Olayı gören vatandaşlar, deniz canlılarının bu şekilde sahile vurmasının üzücü olduğunu ifade etti. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa