Tekirdağ'da Kırmızı Işıkta Karşıya Geçmeye Çalışan Yaya Ağır Yaralandı

Tekirdağ'da Kırmızı Işıkta Karşıya Geçmeye Çalışan Yaya Ağır Yaralandı
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kırmızı ışıkta yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 65 yaşındaki O.D., bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan O.D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta öğle saatlerinde meydana geldi. Yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen O.D. (65), yayalara iddiaya göre kırmızı ışık yandığı sırada hareket etti. Bu sırada B.İ. yönetimindeki 34 CML 525 plakalı otomobil, seyir halindeyken O.D.ye çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle şahıs metrelerce savrularak yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan O.D., ağır yaralı olarak Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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