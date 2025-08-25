Tekirdağ'da Kibrit Çöpünden Yapılan Maket Ev Alev Aldı

Tekirdağ'da Kibrit Çöpünden Yapılan Maket Ev Alev Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da bir evde yapılan kibrit çöpü maket evin bilinmeyen bir sebepten alev alması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye müdahale etti.

Tekirdağ binlerce kibrit çöpünden yapılan maket alev aldı. Olay sonrası yangını söndürmeye çalışan 3 vatandaş yaralandı.

Olay, Çorlu ilçesine bağlı Çobançeşme Mahallesi Atay Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Bir sitedeki ikametin oturma odasında binlerce kibrit çöpünden yapılan maket ev henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çıkan yangın üzerine olay yerine itfaiye çağırıldı.

Komşuların çeşmeye bağladıkları hortum ve yangın tüpüyle daha sonra olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangına müdahale esnasında hafif yanıkları oluşan 3 vatandaş ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayrıca yangın nedeniyle oturma odasında maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray maçı sonrası konuşan Rıdvan Dilmen: Türkiye'de futbol falan yok

Galatasaray maçı sonrası konuştu: Türkiye'de futbol falan yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yıl önce hastanede 'öldü' denilerek verilen bebekleri kendilerine ait çıkmadı

Öldüğüne inanmadı, 17 yıl sonra haklı çıktı! Şimdi her yerde arıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.