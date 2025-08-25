Tekirdağ'da Kibrit Çöpünden Yapılan Maket Ev Alev Aldı

Tekirdağ binlerce kibrit çöpünden yapılan maket alev aldı. Olay sonrası yangını söndürmeye çalışan 3 vatandaş yaralandı.

Olay, Çorlu ilçesine bağlı Çobançeşme Mahallesi Atay Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Bir sitedeki ikametin oturma odasında binlerce kibrit çöpünden yapılan maket ev henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çıkan yangın üzerine olay yerine itfaiye çağırıldı.

Komşuların çeşmeye bağladıkları hortum ve yangın tüpüyle daha sonra olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangına müdahale esnasında hafif yanıkları oluşan 3 vatandaş ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayrıca yangın nedeniyle oturma odasında maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ