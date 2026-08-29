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Tekirdağ'da Feci Kazadan Mucize Kurtuluş: İki Genç Yara Almadan Atlattı

Tekirdağ'da Feci Kazadan Mucize Kurtuluş: İki Genç Yara Almadan Atlattı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada, savrulan motosikletteki iki genç otomobilin üzerine düştü. Kask kamerasına saniye saniye yansıyan kazada iki gencin yara almadan kurtulması dikkat çekti.

Tekirdağ'da çarpıştıkları otomobilin üzerine savrulan motosikletteki iki gencin yara almadan atlattığı trafik kazası kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Otogar istikametine seyreden bir motosiklet ile sokağa geçiş yapan otomobil çarpıştı. Kaza sonrası motosikletten savrulan sürücü ve arkasında bulunan yolcu otomobilin üzerine düştü. 2 gencin kazadan yara almadan kurtulduğu o anlar kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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