Tekirdağ'da Feci Kazadan Mucize Kurtuluş: İki Genç Yara Almadan Atlattı

Tekirdağ'da çarpıştıkları otomobilin üzerine savrulan motosikletteki iki gencin yara almadan atlattığı trafik kazası kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Otogar istikametine seyreden bir motosiklet ile sokağa geçiş yapan otomobil çarpıştı. Kaza sonrası motosikletten savrulan sürücü ve arkasında bulunan yolcu otomobilin üzerine düştü. 2 gencin kazadan yara almadan kurtulduğu o anlar kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı