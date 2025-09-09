Tekirdağ'da Kaybolan Kadının Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan 54 yaşındaki kadını bulmak için yürütülen çalışmalar 5'inci gününde devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde denize giren B.D. bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışması başlattı.

Gece geçici olarak ara verilen çalışmalar, sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki yaklaşık 50 kişilik ekip ile İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi dalgıç polisleri, denizden ve kıyıdan arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Arama çalışmalarında, botlar ve dalgıçların yanı sıra kıyı şeridinde de tarama yapıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ