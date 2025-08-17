Tekirdağ'da Kaybolan Gençten Acı Haber: Cansız Bedeni Bulundu

Tekirdağ'da Kaybolan Gençten Acı Haber: Cansız Bedeni Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde 4 gün önce denize girdikten sonra kaybolan 18 yaşındaki A.B.'nin cansız bedeni sahil güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Genç, şiddetli fırtınanın ardından kaybolmuştu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde 4 gün önce denize girdikten sonra kaybolan 18 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.

Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Kumbağ Karakol Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri ile AFAD ekiplerinin deniz ve karada sürdürdüğü arama çalışmaları sonucu A.B. isimli gencin cansız bedeni Dut Limani mevkiinde bulundu. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Buradaki incelemelerin ardından cenaze hastane morguna götürüldü.

A.B. 4 gün önce Kumbağ'da denize girdikten sonra şiddetli fırtınanın da etkisiyle kaybolmuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'un dev AVM'si krizde! Dükkanların büyük bölümü boşaldı

İstanbul'un dev AVM'si krizde! Bir anda tüm dükkanlar boşaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Taksi şoförü direksiyon başında katledildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.