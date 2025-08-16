Tekirdağ'da Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Üçüncü Gününde

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde denize girdikten sonra kaybolan 18 yaşındaki genci bulmak için başlatılan arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor.

Tatil beldesi Kumbağ'da 3 gün önce denize girdikten sonra kaybolan A.B.'yi bulmak için Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Kumbağ Karakol Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri üçüncü günde de hem denizde hem de karada arama faaliyetlerini sürdürüyor. Sahil Güvenlik botları ve dalgıçları denizden tarama yaparken, kıyıda jandarma ve polis ekipleri yaya olarak sahil şeridini kontrol ediyor. Çalışmalara AFAD ekipleri de destek veriyor. Bölgede gün boyu devam eden çalışmalarda henüz herhangi bir sonuca ulaşılamadı. - TEKİRDAĞ