Tekirdağ'da Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Üçüncü Gününde

Tekirdağ'da Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Üçüncü Gününde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde denize girdikten sonra kaybolan 18 yaşındaki A.B.'yi bulmak için arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik, jandarma ve polis ekipleri, hem denizde hem de karada yoğun bir şekilde yürütülen çalışmalarda henüz bir sonuca ulaşamadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde denize girdikten sonra kaybolan 18 yaşındaki genci bulmak için başlatılan arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor.

Tatil beldesi Kumbağ'da 3 gün önce denize girdikten sonra kaybolan A.B.'yi bulmak için Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Kumbağ Karakol Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri üçüncü günde de hem denizde hem de karada arama faaliyetlerini sürdürüyor. Sahil Güvenlik botları ve dalgıçları denizden tarama yaparken, kıyıda jandarma ve polis ekipleri yaya olarak sahil şeridini kontrol ediyor. Çalışmalara AFAD ekipleri de destek veriyor. Bölgede gün boyu devam eden çalışmalarda henüz herhangi bir sonuca ulaşılamadı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nesrin Cavadzade'den şaşırtan espri: Genç erkeklerin kanını içiyorum

Ünlü oyuncudan olay sözler: Genç erkeklerin kanını içiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlayda Şeker kızının uyku sorunu için takipçilerinden yardım istedi

Geçtiğimiz ay annelik heyecanı yaşamıştı! Sevenlerinden yardım istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.