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Karaya oturan gemi 4 gündür kurtarılmayı bekliyor

Karaya oturan gemi 4 gündür kurtarılmayı bekliyor
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Sao Tome ve Principe bayraklı, 27 bin 500 ton çeltik taşıyan Regalo isimli yük gemisi, 4 gün önce karaya oturmuştu. Kıyı Emniyeti koordinasyonunda yürütülen kurtarma çalışmaları, yüksek çekme gücüne sahip römorkörlerle güçlendirilerek sürüyor. Olayda can kaybı veya çevre kirliliği yaşanmadı.

Tekirdağ açıklarında karaya oturan yük gemisini yeniden yüzdürmek için başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor.

Süleymanpaşa ilçesi açıklarında karaya oturan Sao Tome ve Principe bayraklı, 27 bin 500 ton çeltik taşıyan "REGALO" isimli yük gemisinin bulunduğu noktadan çıkarılması için çalışmalar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor. Mevzuatta belirtilen sürenin dolmasının ardından kamu ekipleri bölgede kurtarma operasyonunu devraldı.

İlk etapta Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma-10 römorkörüyle gemiyi bulunduğu yerden kurtarmaya yönelik çalışma yapılacak. Operasyonun, İstanbul'dan bölgeye yönlendirilecek yüksek çekme gücüne sahip römorkörlerin katılımıyla güçlendirilerek sürdürüleceği öğrenildi.

Yaklaşık 169 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğindeki yük gemisi, 4 gün önce Ceyport Limanı açıklarında karaya oturmuştu. Olayın ardından bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri gemide incelemelerde bulunurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da çevre kirliliği yaşanmadı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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