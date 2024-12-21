Tekirdağ'da KADES ve En İyi Narkotik Polisi Anne Projeleri Tanıtıldı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Çerkezköy'de gerçekleştirdiği etkinliklerle KADES uygulaması ve En İyi Narkotik Polisi Anne projesini tanıttı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından 20 Aralık 2024 tarihinde Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde KADES Uygulaması Tanıtım Faaliyeti ile En İyi Narkotik Polisi Anne Uygulamasının tanıtılması amacıyla etkinlik düzenlendi. Faaliyette toplam 22 çalışana ulaşıldı. Bunlardan 18'i kadın, 4'ü erkek olmak üzere, çalışanlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Kadın çalışanların cep telefonlarına Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması indirilerek nasıl kullanılacağı hakkında detaylı bilgi verildi. Aynı zamanda uyuşturucuyla mücadelede annelerin rolünü vurgulayan "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı.

Etkinliğin, vatandaşlar arasında farkındalık oluşturmayı ve aile içi şiddetle mücadelede önemli bir adım atmayı amaçladığı ifade edildi. - TEKİRDAĞ