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Tekirdağ'da Kaçmaya Çalışan 11 Kaçak Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'da Kaçmaya Çalışan 11 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bir araçta 11 kaçak göçmen yakalandı. Olay, dron kamerası ile kaydedildi. Jandarma, göçmenler ve organizatörü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bir araçta 11 kaçak göçmen yakalandı. Olay dron kamerası ile kaydedildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 10 Ekim 2024 günü Saray ilçesi Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında bir operasyon gerçekleştirdi. Dur ihtarına uymayarak kaçan bir araç, kapan yardımıyla durduruldu. Göçmenler ve organizatör, havanın karanlığından yararlanarak kaçmaya çalışsa da, bölgede icra edilen asayiş ve komando timleri operasyonu sırasında yakalandı. Organizatörün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Araç trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilirken, yakalanan göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç Müdürlüğüne teslim edilecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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