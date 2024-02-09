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Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Makaron ve Kilolarca Tütün Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin durdurduğu şüpheli araçtan binlerce makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 300 bin adet boş makaron, 105 bin adet dolu makaron, 100 kilogram tütün, 168 paket sigara sarma kağıdı ve 50 adet kesilmiş TAPDK bandrolü bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin durdurduğu şüpheli araçtan binlerce makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapılan çalışmalarda Çerkezköy ilçesinde 1 araçta yapılan aramada, 300 bin adet boş makaron, 105 bin adet dolu makaron, 100 kilogram tütün, 168 paket sigara sarma kağıdı ve 50 adet kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Aramalar sonucunda olaylar ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çerkezköy Tekirdağ Suç Kaçakçılık Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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