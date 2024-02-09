Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Makaron ve Kilolarca Tütün Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin durdurduğu şüpheli araçtan binlerce makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapılan çalışmalarda Çerkezköy ilçesinde 1 araçta yapılan aramada, 300 bin adet boş makaron, 105 bin adet dolu makaron, 100 kilogram tütün, 168 paket sigara sarma kağıdı ve 50 adet kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Aramalar sonucunda olaylar ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ