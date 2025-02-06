Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

Tekirdağ düzenlenen operasyonda, kaçak tütün ve makaron ele geçirilirken, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nde S.A.'nın ikametinde yapılan aramada 155 bin adet makaron, 50 kilogram tütün ve bir makaron doldurma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ