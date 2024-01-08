Tekirdağ'da Kaçak Tütün Operasyonu: 55 Kilogram Tütün ve Malzemeler Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramalarda, 55 kilogram tütün ve tütün ürünleri kullanılan binlerce malzeme ele geçirildi. Hayrabolu ilçesine bağlı Aydınevler Mahallesi'nde bir kişinin evinde kaçak tütün ve makaron bulundurduğu tespit edildi. Evde yapılan aramalarda, kıyılmış tütün, içime hazır sarılmış tütün, boş makaron, tütün sarma makinesi, şeffaf poşet ve boş sigara paketleri ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramalarda, 55 kilogram tütün ve tütün ürünleri kullanılan binlerce malzeme ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Hayrabolu ilçesine bağlı Aydınevler Mahallesi'nde bir kişinin evinde kaçak tütün ve makaron bulundurduğu tespit edildi. Ekiplerce H.N. isimli şahsa ait evde arama yapıldı. Aramalarda; 55 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 800 adet içime hazır sarılmış tütün, 2 bin adet boş makaron, 1 adet tütün sarma makinesi, 2 bin adet şeffaf poşet ve 5 bin adet boş sigara paketi ele geçirildi. - TEKİRDAĞ