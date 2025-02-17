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Tekirdağ'da Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Suçüstü Yakalandı

Tekirdağ'da Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Suçüstü Yakalandı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarma ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet eden 6 kaçak kazıcıyı suçüstü yakaladı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray Küçükyoncalı Mahallesi'nde kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamında yapılan operasyonda, H.A., M.S., F.K., Z.A., E.K. ve B.T.'nin kaçak kazı yaptıklarını tespit etti. Ekiplerce şüpheliler yakalandı. Şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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