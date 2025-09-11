Tekirdağ'da Kaçak Dolu Makaron Operasyonu: 4 Bin Adet Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimde, 4 iş yerinde toplam 4 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Muratlı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde; 4 iş yerinde toplam 4 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Aramalarda ayrıca, açık tütünle doldurulmuş sigaralara da rastlandı. Kaçak ürünlere el konulurken, iş yeri sahipleri hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ