Haberler

Tekirdağ'da Kaçak Dolu Makaron Operasyonu: 4 Bin Adet Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Kaçak Dolu Makaron Operasyonu: 4 Bin Adet Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratlı ilçesinde düzenlenen denetimlerde, polis ekipleri tarafından 4 iş yerinde toplam 4 bin adet dolu makaron ve açık tütünle doldurulmuş sigaralar ele geçirildi. İş yeri sahipleri hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimde, 4 iş yerinde toplam 4 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Muratlı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde; 4 iş yerinde toplam 4 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Aramalarda ayrıca, açık tütünle doldurulmuş sigaralara da rastlandı. Kaçak ürünlere el konulurken, iş yeri sahipleri hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Atletico Madrid, Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'ü transfer listesine ekledi

Galatasaray'ın yıldızını Atletico Madrid'e istiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aboubakar'ın istediği maaş Sao Paulo'yı çıldırttı, transfer iptal

33'lük Aboubakar istediği maaşla yönetimi çıldırttı, transfer iptal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.