Tekirdağ'da Kaçak Dolu Makaron Operasyonu: 4 Bin Adet Ele Geçirildi
Muratlı ilçesinde düzenlenen denetimlerde, polis ekipleri tarafından 4 iş yerinde toplam 4 bin adet dolu makaron ve açık tütünle doldurulmuş sigaralar ele geçirildi. İş yeri sahipleri hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Muratlı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde; 4 iş yerinde toplam 4 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Aramalarda ayrıca, açık tütünle doldurulmuş sigaralara da rastlandı. Kaçak ürünlere el konulurken, iş yeri sahipleri hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa