Tekirdağ'da JASAT Operasyonu: 8 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Tekirdağ'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 'Kasten Yaralama' suçundan kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan 71 yaşındaki A.A. yakalandı. Şahsın adli işlemlerinin başlatılacağı bildirildi.
Tekirdağ'da Jasat'ın düzenlediği operasyonda, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve sivil ekiplerce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmalar kapsamında 2012 yılında yurt dışına çıkış kaydı bulunan A.A. (71) isimli şahsın, "Kasten Yaralama" suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olduğu tespit edildi.
Yakalanan şahsın işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği bildirildi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa