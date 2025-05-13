Tekirdağ'da Jandarmadan Kaçak Ürün ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa, Muratlı ve Marmaraereğlisi ilçelerinde düzenledikleri operasyon ve denetimlerde ruhsatsız tabanca ile çok sayıda kaçak ürün ele geçirdi.

Süleymanpaşa ilçesi Topağaç Mahallesi'nde A.İ.G.'nin ikametinde yapılan aramada 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 52 adet mermi ve 5 adet boş kovan ele geçirildi.

Aynı gün Muratlı ilçesi Kırkkepenekli Mahallesi'nde M.G.'nin aracında yapılan aramada 200 bin adet dolu makaron ele geçirilerek el konuldu.

Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy yol kontrol noktasında ise durdurulan ve içinde Ö.D. ile M.Ş.T.'nin bulunduğu araçta 100 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında ilgili kanunlar kapsamında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ