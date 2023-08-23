Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sentetik hap ve bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Hayrabolu ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde ikamet eden K.K. isimli şahsın sentetik hap sattığının tespiti üzerine, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca ekipleri harekete geçti. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda, 65 adet sentetik hap, 8 bin 770 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, kuru sıkı tabanca, 1adet şarjör, 4 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çerkezköy Atatürk Mahallesinde de Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca S.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 30 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli, ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ