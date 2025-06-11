Tekirdağ'da Jandarma 186. Yıl Dönümünü Akisiyon Dolu Tatbikatla Kutladı

Tekirdağ'da Jandarma 186. Yıl Dönümünü Akisiyon Dolu Tatbikatla Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da jandarmanın 186. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen tatbikatta, rehine kurtarma senaryosu gerçeğini aratmadı. Komando ekipleri, eğitimli köpekler eşliğinde başarılı bir operasyon gerçekleştirerek rehineyi sağ salim kurtardı.

Tekirdağ'da jandarmanın 186. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen temsili operasyon tatbikatı, adeta gerçek bir rehine krizi yaşanıyormuş gibi sahnelendi.

Senaryo değil, adeta sinema filmi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komando ekipleri, Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümünü anlamlı ve aksiyon dolu bir tatbikatla kutladı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, senaryo gereği metruk bir binada rehine alınması üzerine operasyon düzenlendi.

Komandolar nefes aldırmadı: Rehine sağ salim kurtarıldı

Senaryo kapsamında, metruk bir binada saklanan silahlı şahıs tarafından rehin alınan bir kişi için alarm verildi. Olay yerine kısa sürede intikal eden jandarma komandoları, eğitimli operasyon köpekleri eşliğinde binayı kuşattı. Binaya eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, rehin tutulan vatandaşı sağ salim kurtarırken, zanlıyı da kısa sürede etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Tatbikat değil, adeta mesaj: "Hazırız"

Komandoların disiplinli ve koordineli çalışmasına hayran bırakırken, eylem planı, iletişim trafiği ve zamanlamasıyla dikkat çeken tatbikatla, jandarma teşkilatı "Her an her şartta göreve hazırız" mesajı verdi. Eğitimli köpeklerin profesyonelliği de özellikle takdir topladı.

Komandolardan tam isabetli gözdağı

Tatbikatın sonunda ekipler, rehinenin tahliyesi, zanlının etkisiz hale getirilmesi ve binanın güvenli hale getirilmesini başarıyla tamamladı. Senaryo gereği bir terör tehdidine karşı gerçekleştirilen müdahale, hem taktik hem de teknik açıdan göz doldurdu. Komandoların refleksleri, disiplinleri ve profesyonellikleriyle suça ve suçlulara verdikleri "Gözdağı" mesajı adeta tek kelimeyle özetlendi: "Her zaman hazırız!" - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
DEM Parti, Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişinin ismini paylaştı: Faydalı olacağını düşünüyoruz

DEM Parti, Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişinin ismini paylaştı
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı

Cumhuriyet rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış bedeli
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu

5 büyükşehirde seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Dünyaca ünlü isim Galatasaray formasını giydi taraftarı heyecan bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elizabeth Hurley'den cesur kutlama! 60 yaşına çıplak girdi

Ünlü oyuncudan cesur kutlama! Yeni yaşına çıplak girdi
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ronaldo ile takım arkadaşı oluyor
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar

44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar
Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit

Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
İBB soruşturmasında itirafçıdan 'İhaleleri alacak kişiler belliydi' iddiası

İBB soruşturmasında itirafçı olan reklamcının ifadesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.