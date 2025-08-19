Tekirdağ'da İş Kazası: Operatör Forkliftle İşçiyi Sıkıştırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir fabrikada forkliftin el freninin çekilmemesi sonucu bir işçi kumaş makinesine sıkışarak yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti. İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir fabrikada iş kazası yaşandı.

İddiaya göre; Büyükkarıştıran karayolu üzerindeki Ballıhoca Mahallesi mevkiinde bulunan fabrikada görevli bir operatörün forkliftin el frenini çekmemesi sonucu hareket eden forklift, Sevdiye D. adlı işçiyi kumaş makinesine sıkıştırdı. Olayı gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçi, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü

Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt

Memurların grevi hemen bitmeyecek gibi! Teklife yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.