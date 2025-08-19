Tekirdağ'da İş Kazası: Operatör Forkliftle İşçiyi Sıkıştırdı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir fabrikada iş kazası yaşandı.

İddiaya göre; Büyükkarıştıran karayolu üzerindeki Ballıhoca Mahallesi mevkiinde bulunan fabrikada görevli bir operatörün forkliftin el frenini çekmemesi sonucu hareket eden forklift, Sevdiye D. adlı işçiyi kumaş makinesine sıkıştırdı. Olayı gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçi, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ