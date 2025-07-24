Tekirdağ'da İnşaat Kavgasında 1'i Polis 2 Yaralı

Tekirdağ'da İnşaat Kavgasında 1'i Polis 2 Yaralı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde inşaat alanında park edilen bir aracın çekilmesi üzerinde çıkan tartışma sonucunda keser ve tahtaların kullanıldığı bir kavga meydana geldi. Kavga sonrasında 1 polis memuru ve 1 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde keser, tahta, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde Orhan Kemal 8. Sokak'ta inşaat çalışmalarına engel teşkil ettiği gerekçesiyle park edilen bir aracın çekilmesi istendi. Ancak karşılıklı laf atma sonrası yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine kalabalık iki taraf birbirine girdi. Keser, tahta, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, olay yerine gelen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı. Kavgayı ayırmaya çalışan 1 polis memuru ile kavgaya karışan 1 kişi, başına aldığı keser darbesiyle yaralandı. Yaralı şahsın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

7 kişinin gözaltına alındığı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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