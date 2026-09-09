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Tekirdağ’da iki araç birbirine sürttü, kamyonet devrildi

Tekirdağ’da iki araç birbirine sürttü, kamyonet devrildi
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Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet devrildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Hayrabolu-Malkara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle birbirine sürttü. Yaşanan sürtünme nedeniyle araçlardan kamyonet kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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