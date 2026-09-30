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Tekirdağ'da iddiaya göre pire tütsüsü yangına yol açtı, kümes kullanılamaz hale geldi

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Tekirdağ'da iddiaya göre pire tütsüsü yangına yol açtı, kümes kullanılamaz hale geldi
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Tekirdağ Süleymanpaşa Altınova Mahallesi'nde iddiaya göre yaşlı kadının pireleri tütsüyle kovmak için yaktığı tütsü yangına neden oldu. Alevlerin otlara sıçramasıyla büyüyen yangında kümes kullanılamaz hale geldi, itfaiye alevleri çevreye yayılmadan söndürdü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde, iddiaya göre kümesteki pireleri tütsüyle uzaklaştırmak isteyen yaşlı kadının yaktığı tütsü yangına neden oldu. Alevlerin çevredeki otlara sıçramasıyla büyüyen yangında kümes kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.B. isimli yaşlı kadın, boş kümesteki pireleri tütsüyle kovmak istedi. Bu sırada tütsüden çıkan alevlerin çevredeki kuru otları tutuşturması üzerine yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çevreye yayılmasının önüne geçilirken, kümes kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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