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Tekirdağ'da Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan huzur uygulamasında, araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Emniyet ekipleri, il genelinde vatandaşların huzurunu korumak için bu tür denetimlere devam edecek.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesin'de Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince huzur uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Katıldı. Değirmenaltı Mahallesinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 7/24 vatandaşın huzurunu korumak amacıyla gerçekleştirilen "Huzur" uygulamaları aralıksız olarak devam edileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Süleymanpaşa Politika Güvenlik 3-sayfa

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