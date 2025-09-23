Tekirdağ'da Hırsızlık Olayında 3 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde akü çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Pirinç Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Malkara İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerin, Pirinç Çeşme Mahallesi'nde dere ıslah çalışmaları sırasında Devlet Su İşleri'ne ait ekskavatörden iki adet akü çalındı. Gelen ihbar üzerine jandarma ekipleri hırsızların peşine düştü. JASAT timleri ile Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin teknik takibi sonucunda, olaydan 2 saat sonra ilçe merkezi Gazibey Mahallesi Paşa Mezarlığı mevkiinde 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, çalınan aküler ise ekskavatör operatörlerine teslim edildi. - TEKİRDAĞ