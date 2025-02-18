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Tekirdağ'da Havaya Kurusıkı Tabanca ile Ateş Eden İki Kişi Yakalandı

Tekirdağ'da Havaya Kurusıkı Tabanca ile Ateş Eden İki Kişi Yakalandı
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Süleymanpaşa ilçesinde havaya ateş açan E.P. ve M.Y. isimli şahıslar, polisin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Üzerlerinde kurusıkı tabanca ve mermiler bulundu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde havaya kurusıkı tabanca ile ateş eden 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi Nushetiye Sokak üzerinde 15 Şubat 2025 tarihinde E.P. ve M.Y. isimli şahıslar, havaya iki el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şahısların kimlikleri tespit edilerek yakalamaları gerçekleştirildi. Şahısların üzerinde yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca ve 30 adet kurusıkı mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.P. ve M.Y. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli ve idari işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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