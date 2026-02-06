Haberler

Zehirlenen 8 güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Çerkezköy ilçesindeki bir AVM'de çalışan 8 güvenlik görevlisi, yedikleri yemekten sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi, tahkikat sürüyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti yaşayan 8 güvenlik görevlisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İlçedeki bir AVM'de güvenlik görevlisi olarak çalışan 8 kişi, sipariş verdikleri menüde tavuğun da olduğu akşam yemeğini yedikten bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşadı. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine AVM'ye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 8 güvenlik görevlisi, zehirlenme şüphesi üzerine ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin başlattığı tahkikat sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler
500

