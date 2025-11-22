Tekirdağ'da Gıda Güvenliği İçin Ortak Denetim Yapıldı
Muratlı ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla ortak denetimlerde bulundu. Hazır gıda satışı yapan işletmeler denetlendi.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi teknik görevlileri ile zabıta ekibi, ilçe genelinde gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla ortak denetim gerçekleştirdi.
Kokoreççi, tavuk dönerci gibi hazır gıda satışı yapan işletmeleri kapsayan denetimlerde, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde kontroller yapıldı.
Yetkililer, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa