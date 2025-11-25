Haberler

Tekirdağ'da Geniş Kapsamlı Trafik Denetimi Gerçekleştirildi

Tekirdağ'da Geniş Kapsamlı Trafik Denetimi Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, trafik güvenliğinin artırılması amacıyla geniş kapsamlı denetimler yapıldı. Sürücü ve araç sorgulamaları ile trafik kurallarına uyum kontrol edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı giriş noktasında, Trafik Bölge Şube Müdürlüğü ekipleri kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla geniş kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirdi.

Akşam saatlerinde başlayan uygulamada oluşturulan kontrol noktasında çeşitli araçlar durdurularak sürücü ve araç sorgulamaları yapıldı. Ekipler, sürücülerin belgelerini, araçların teknik yeterliliklerini ve trafik kurallarına uygunluğunu tek tek kontrol etti. Denetimlerde çeşitli kural ihlalleri tespit edilen sürücülere ilgili maddeler doğrultusunda idari işlem uygulanırken, bazı araçlarda eksiklikler nedeniyle uyarılar yapıldı.

Uygulamaya Tekirdağ Trafik bölge Şube müdürlüğü ve Yunus Polis ekipleri, kent içi ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi ve kazaların önlenmesi amacıyla benzer denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı. Yetkililer, "Amacımız, Tekirdağ'da huzurlu ve güvenli bir trafik akışı sağlamak" açıklamasında bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı

Savaş an meselesi! ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdılar
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Türkiye'ye yerleşen karısının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen karısının değişimi ağızları açık bıraktı
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor

Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu kapan buraya gidiyor
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz

Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Jose Mourinho'nun Benfica'sı Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kazandı

Devler Ligi'ndeki dördüncü maçına çıktı! İşte sonuç
Galatasaray'da acı tesadüf

Galatasaray'da acı tesadüf
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.