Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı, 5 Kadın Kurtarıldı
Güncelleme:
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında Çorlu'da sosyal medya aracılığıyla yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran 6 şüpheli gözaltına alındı, 5 kadın kurtarıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında Çorlu'da sosyal medya ilanları üzerinden yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı, 5 kadın kurtarıldı.

Çorlu ilçesinde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 'fuhuşa yer temini ve aracılık etme' suçu ile ilgili sürdürülen soruşturma çerçevesinde sosyal medya platformlarına verdikleri ilanlar üzerinden yabancı uyruklu kadınları para karşılığı fuhuş yaptırdığı belirlenen 6 şüpheliye yönelik 7 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, fuhuşa zorlandığı tespit edilen 5 yabancı uyruklu kadın ise ekipler tarafından kurtarıldı.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5 şüpheli tutuklanarak Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - TEKİRDAĞ

