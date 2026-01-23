Haberler

Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, yasa dışı yolla yurt dışına kaçmaya çalışan 4 firari ile bu süreci organize eden 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Tekirdağ'da FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 4 örgüt firarisi ile bu kaçışı organize eden 3 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, birlikte hareket ettikleri belirlenen iki araç durduruldu. Araçta yolcu konumunda bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma arayışında oldukları tespit edilen 4 FETÖ firarisi ile kaçış organizasyonunu sağladığı belirlenen 3 şahıs olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin il genelindeki faaliyetlerinin tespitine ve deşifresine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler

İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası

Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası
Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık

Acılı anne 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
İsrail'de Ergin Ataman'a çirkin saldırı

Ergin Ataman'a çirkin saldırı! Küfür edip İsrail bayrağı açtılar