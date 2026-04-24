Tekirdağ'da FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına operasyon: 2 tutuklama

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında A.B., R.M., M.A. ve E.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerden A.B., R.M. ve M.A.'nın Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde görevli akademisyenler olduğu, E.Ö.'nün ise Keşan'da özel bir hastanede görev yapan doktor olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, sim kartlar, 1 hafıza kartı ve 1 laptop ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. ve R.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.Ö. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

