Tekirdağ'da FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına operasyon: 2 tutuklama

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında A.B., R.M., M.A. ve E.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerden A.B., R.M. ve M.A.'nın Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde görevli akademisyenler olduğu, E.Ö.'nün ise Keşan'da özel bir hastanede görev yapan doktor olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, sim kartlar, 1 hafıza kartı ve 1 laptop ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. ve R.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.Ö. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz

Erdoğan güzel haberi verdi! 5 yıl boyunca Türkiye'de yapılacak
Fatma Nur Çelik'in katil zanlısı hakim karşısında! Mağdurlar istemedi, ifadeleri kapı arkasından dinledi

Katil hakim karşısında! Mağdurlar istedi, duruşma böyle devam etti
Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...

Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti

Netanyahu için kanser açıklaması
Yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti

Hepimizin yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti
Balıkçı denizde boğulan koyunu görünce şaşkına döndü

Fark edince yanına yaklaştı, gördüğü manzara balıkçıyı şoke etti