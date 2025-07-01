Tekirdağ'da Feci Trafik Kazası Davası Devam Ediyor

Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde anne ile kızının hayatını kaybettiği feci kazayla ilgili tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde geçen yıl meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Safiye Erden (74) ve kızı Refiye Erden'in (44) ölümüne neden olan araç sürücüsü E.D.'nin, Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Sanık E.D., duruşmada hazır bulunurken, taraf avukatları da mahkeme salonundaki yerini aldı. E.D., yaptığı savunmada yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Karşı tarafa yaşattığım acının farkındayım, pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, olayla ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun henüz ulaşmadığını bildirerek duruşmayı 2 Ekim tarihine erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. - TEKİRDAĞ