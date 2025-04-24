Tekirdağ'da Feci Kaza: Otomobil Kamyona Çarptı
Tekirdağ Çorlu'da kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Feci kaza kamerada: Otomobil park halindeki kamyona çarptı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da mıcıra kapılan otomobilin, kontrolden çıkarak park halindeki kamyona çarptığı anlar kameraya yansıdı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Hatip Mahallesi 1708. Sokak üzerinde meydana geldi. Ali Osman Çelebi Bulvarı'ndan mıcır yola giren R.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki kamyona çarptı.
Kaza sonrası otomobil sürücüsü R.Y. hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa