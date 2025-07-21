Tekirdağ'da Eski Kömür Ocağında Yangın Çıktı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde eski kömür ocağı sahasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan alevleri söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Saray ilçesine bağlı Edirköy Mahallesi'nde çıktı. Eski kömür ocaklarının bulunduğu bölgede anız, otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Bölgeye İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra Kapaklı başta olmak üzere çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ve arazözler sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşıyorlar.

Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığını ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. - TEKİRDAĞ