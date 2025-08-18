Tekirdağ'da Elektrikli Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'da Elektrikli Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dönel kavşakta kaygan zemine kapılarak devrilen elektrikli motosiklet sürücüsü Barış E. yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dönel kavşakta kaygan zemine kapılarak devrilen elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece yarısı Salih Omurtak Caddesi, Atatürk Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı'nın birleştiği dönel kavşakta meydana geldi. Eski Salı Pazarı istikametine seyreden Barış E.'nin kullandığı elektrikli motosiklet, kavşaktan dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza sonrası yaralanan Barış E. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Fıskiyeler yolu da suluyor"

Kazaya ilişkin konuşan Barış E., "Her gece çimleri sulayan fıskiyeler, hemen hemen yolun yarısını da suluyor. Maalesef sonuç bu oldu" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü

Camide akılalmaz olay! Cemaatle namaz kılan 2 polis ölümden döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini yarın bitiriyor

İşte Fenerbahçe'ye imza atacağı gün
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.