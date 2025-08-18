Tekirdağ'da Elektrikli Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dönel kavşakta kaygan zemine kapılarak devrilen elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece yarısı Salih Omurtak Caddesi, Atatürk Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı'nın birleştiği dönel kavşakta meydana geldi. Eski Salı Pazarı istikametine seyreden Barış E.'nin kullandığı elektrikli motosiklet, kavşaktan dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza sonrası yaralanan Barış E. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Fıskiyeler yolu da suluyor"

Kazaya ilişkin konuşan Barış E., "Her gece çimleri sulayan fıskiyeler, hemen hemen yolun yarısını da suluyor. Maalesef sonuç bu oldu" diye konuştu. - TEKİRDAĞ