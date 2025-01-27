Tekirdağ'da El Yapımı 100 Litre Şarap Ele Geçirildi
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinde bir evde gerçekleştirdikleri operasyonda 100 litre el yapımı şarap ele geçirdi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Saray ilçesinde bir evde yapılan operasyonda 100 litre el yapımı şarap ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 22 Ocak günü Saray ilçesi Göçerler Mahallesi'nde A.İ.'nin ikametinde gerçekleştirilen aramada, 100 litre el yapımı şarap ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa