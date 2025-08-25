Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 19 Göçmen Yakalandı, Bir Organizatör Tutuklandı

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda kamyonet kasasında 19 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir organizatör tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ergene ilçesinde düzenlediği operasyonda kapalı kasa kamyonette Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan kaçak göçmen tespit edildi. Kapıların açılması üzerine göçmenler için karton kutularla kapı girişine özel düzenek yapıldı tespit belirlenerek kamyonet kasasında yapılan incelemede 19 düzensiz göçmen yakaladı. Operasyonda ayrıca daha önce başka bir ilde göçmen kaçakçılığı nedeniyle arandığı tespit edilen T. A. isimli organizatör de gözaltına alındı.

Yakalanan T. A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, operasyonların düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - TEKİRDAĞ