Tekirdağ'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 19 Göçmen Yakalandı, 5 Organizör Tutuklandı

Güncelleme:
Tekirdağ'da düzenlenen jandarma operasyonunda, 19 düzensiz göçmen yakalanırken 5 organizatör tutuklandı. Göçmenler, Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 19 düzensiz göçmen yakalanırken 5 organizatör tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince E-80 Avrupa Otoyolu İstanbul-Edirne istikametinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 araçta yapılan aramalarda 15 Afganistan, 2 Irak ve 2 İran uyruklu olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan F.D., E.S., T.S., K.N. ve O.K. isimli organizatörler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bildirdi. - TEKİRDAĞ

