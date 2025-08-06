Tekirdağ'da Direksiyon Hatası: Araç Su Kanalına Düşmek Üzere Asılı Kaldı

Tekirdağ'da Direksiyon Hatası: Araç Su Kanalına Düşmek Üzere Asılı Kaldı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 75 yaşındaki sürücünün aracı, su kanalının kenarında asılı kaldı. Yolcu yaralandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalının kenarında asılı kaldı, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi kanal boyunda meydana geldi. M.A.K. (75) idaresindeki 16 AAT 16 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu su kanalına düşmek üzereyken kenarda asılı kaldı. Araçta bulunan T.Ç. isimli yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asılı kalan araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. T.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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