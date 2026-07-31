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Tekirdağ’da denize giriş yasağı

Tekirdağ’da denize giriş yasağı
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Tekirdağ’da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerinde denize girmek geçici süreyle yasaklandı.

Tekirdağ'da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerinde denize girmek geçici süreyle yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda Tekirdağ Valiliği'nce alınan karar kapsamında, kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga riski nedeniyle Süleymanpaşa ile Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy sahillerinde 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde denize girilmesine izin verilmeyecek.

Öte yandan, Saray ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle denize 3 gün giriş yasağı uygulanacağı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların can güvenliği açısından alınan kararlara uymalarını isterken, sahil kesimlerinde görevli ekiplerin denetimlerini sürdüreceği belirtildi. Özellikle dalga yüksekliği ve rip akıntısı riskine karşı vatandaşların uyarıları dikkate almaları gerektiği vurgulandı.

Hava ve deniz şartlarının normale dönmesinin ardından denize giriş yasağının yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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