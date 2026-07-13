Haberler

Tekirdağ'da denizde bir kişinin kaybolduğu ihbarı ekipleri seferber etti

Tekirdağ'da denizde bir kişinin kaybolduğu ihbarı ekipleri seferber etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da denize girdikten sonra kaybolduğu öne sürülen bir kişiyi bulmak için deniz polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve dalgıç ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Saatler süren aramalara rağmen bulguya rastlanmadı.

Tekirdağ'da denize girdikten sonra kaybolduğu öne sürülen bir kişiyi bulmak için deniz polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve dalgıç ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

İddiaya göre, merkez Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne denizde bir kişinin yüzerken kaybolduğunu gördüğünü bildirdi. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler deniz yüzeyinde ve kıyı şeridinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisi ekipleri uzun süre bölgede arama yaparken, dalgıç polisler de denize dalarak kayıp olduğu değerlendirilen kişiye ulaşmaya çalıştı. Saatler süren arama çalışmalarına rağmen herhangi bir bulguya rastlanmazken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD, İran limanlarına yönelik tam ablukayı yeniden başlatıyor

Trump emir verdi! Dünyayı ateşe sürükleyecek uygulama yarın başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhalefetin 'mehter marşı' eleştirilerine, Erdoğan'dan Kabine sonrası net yanıt

Erdoğan'dan muhalefete "mehter marşı" tartışmalarını bitirecek yanıt
Ukrayna Başbakanı Sviridenko, parlamentoya istifa dilekçesini sundu

Zelenski istedi, başbakan istifa etti! Yeni görevi de belli gibi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş'ın 'CHP'yi salın' dediği iddialarını yalanladı

Deniz Göktaş'ın "CHP'yi salın" dediği iddialarını da yalanladı
ABD, ilk kez SİHA kullanarak İran'daki donanma tesisini vurduğunu duyurdu

Görüntüler ortaya çıktı! ABD o silahı ilk kez İran'a karşı kullandı
Uğurcan Çakır için tarihi teklif iddiası

Uğurcan Çakır'a tarihi teklif!
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...
Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni parti hazırlığı' iddialarına ilişkin ilk yorum: Özel’in partiden ayrılmasına gerek yok

Özgür Özel'e canlı yayında çağrı yaptı: Bunu yapmana gerek yok