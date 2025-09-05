Tekirdağ'da Denizde Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize girdikten sonra gözden kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Denize giren B.S. isimli kadın, bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu. İhbar üzerine Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik botları ve dalgıçlarla denizde arama yaparken, jandarma ekipleri kıyıda çalışma başlattı.

Dün yapılan aramalarda herhangi bir sonuca ulaşılamazken, sabahın erken saatlerinde arama faaliyetleri yeniden başladı. AFAD, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik ekibe, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter de havadan destek veriyor.

Ekiplerin bölgede arama çalışmaları sürerken, gelişmeler yakından takip ediliyor. - TEKİRDAĞ