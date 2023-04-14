Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 1'i sorumlu düzeyde 5 şüpheli yakalandı
3. Sayfa Haberleri
Tekirdağ'da Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Şube tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri öne sürülen 1'i sorumlu düzeyde toplam 5 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ'da Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Şube tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri öne sürülen 1'i sorumlu düzeyde toplam 5 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde operasyon için düğmeye basıldı. 2013-2018 yılları arasında Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri öne sürülen şahıslara yönelik 5 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 1'i sorumlu düzeyde toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ