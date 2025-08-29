Tekirdağ'da Dalgalı Denizde Boğulma Olayı: Ukrayna Uyruklu Kadın Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dalgalı denize giren Ukrayna uyruklu kadın boğuldu.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi sahilinde meydana geldi. Denize girişlerin yasaklanmasına rağmen denize giren Ukrayna uyruklu 51 yaşındaki Olena Ivasenko, bir süre sonra dalgalara kapılarak çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, kadını denizden çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ivasenko, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ