Tekirdağ'da Dalgalı Denizde Boğulma Olayı: Ukrayna Uyruklu Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, dalgalı denize giren 51 yaşındaki Ukrayna uyruklu kadın Olena Ivasenko boğuldu. Denize girişlerin yasak olduğu sahildeki olay, vatandaşların müdahelesine rağmen trajik bir şekilde sona erdi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dalgalı denize giren Ukrayna uyruklu kadın boğuldu.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi sahilinde meydana geldi. Denize girişlerin yasaklanmasına rağmen denize giren Ukrayna uyruklu 51 yaşındaki Olena Ivasenko, bir süre sonra dalgalara kapılarak çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, kadını denizden çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ivasenko, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

