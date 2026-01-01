Haberler

Tekirdağ'da çöp konteynerinde yangın paniği

Süleymanpaşa'da bir çöp konteynerinde çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı. Vatandaşlar yangının nedeni hakkında endişelerini dile getirirken, itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Eskicami-Ortacamii Mahallesi Salı Pazarı Caddesi'nde bir çöp konteynerinde çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan çöp konteynerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar, "Kendiliğinden mi yanıyor, yoksa biri mi yakıyor anlamadım, geçen gün de yanıyordu" diyerek duruma tepki gösterirken, alevlerin çevreye sıçramaması için konteynerin kapağını kapatmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. - TEKİRDAĞ

