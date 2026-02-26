Haberler

Parkta oyun grupları alev alev yandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, çocukların yaktığı ateş nedeniyle yeni yapılan parktaki oyun grupları alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, polis inceleme başlattı.

Marmaracık Mahallesi'nde 9. Cadde üzerinde bulunan Gölet yanındaki yeni yapılan parkta iddiaya göre, küçük yaştaki çocuklar ateş yaktı. Çıkan yangının büyümesi üzerine oyun grupları alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangın sonucu parkta büyük çaplı hasar meydana geldi.

Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
