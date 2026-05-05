Tekirdağ'da çocuklar için "tam saha" denetim: Hem sahada hem dijitalde sıkı takip

Tekirdağ'da çocukların güvenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmesi amacıyla okul çevrelerinden dijital platformlara kadar uzanan kapsamlı denetim ve bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu okul çevreleri, parklar, bahçeler ve servis güzergahlarında denetimler artırıldı. Ekipler tarafından şüpheli şahıslara yönelik kimlik kontrolleri ve GBT sorgulamaları titizlikle yapılırken, okul servis araçları ile çevrede faaliyet gösteren işletmeler de mevzuata uygunluk açısından düzenli olarak denetleniyor. Sahadaki polis ekiplerinin görünürlüğü artırılarak caydırıcılığın en üst seviyede tutulması hedefleniyor.

Öte yandan, sanal ortamdan kaynaklanabilecek risklere karşı da önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Siber zorbalık, dijital tehditler ve sosyal medya üzerinden yayılabilecek zararlı içeriklere karşı ilgili birimler tarafından 7 gün 24 saat esasına göre teknik takip ve analiz çalışmaları yürütülüyor.

Denetimlerin yanı sıra önleyici hizmetler kapsamında rehber öğretmenler, aileler ve öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri de sürdürülüyor. Bu çerçevede güvenli internet kullanımı, siber farkındalık ve dijital riskler ile siber zorbalıkla mücadele konularında eğitimler veriliyor.

Yetkililer, "Sanal dünyada da sahadayız, gerçek hayatta da sahadayız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin her daim yanındayız" mesajını verdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

