Tekirdağ'da Çiftlikte Yangın: Maddi Hasar Büyüdü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan bir çiftlikte çıkan yangın, baraka, kümes ve tarım aletlerini kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, yangının elektrik kaynaklı olabileceği belirtiliyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde baraka ve tarım aletlerinin bulunduğu çiftlikte yangın çıktı.

Vakıflar Mahallesi Cahit Ecesoy Sokak mevkisinde tarım aletlerinin bulunduğu barakalı bahçede yangın meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüyerek bahçe, kümes ve barakayı tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonrası baraka, kümes, tarım aletleri ve malzemeler kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrikten kaynaklı çıkmış olabileceği öne sürüldü. Maddi zararın büyük olduğu ifade edildi. - TEKİRDAĞ

