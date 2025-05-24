Tekirdağ'da 'Çember-1' Uygulaması: 44 Aranan Şahıs Yakalandı

Tekirdağ'da 'Çember-1' Uygulaması: 44 Aranan Şahıs Yakalandı
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Tekirdağ genelinde gerçekleştirilen 'Çember-1' uygulamasında 44 aranan şahıs yakalandı, çok sayıda trafik cezası kesildi ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Jandarma ekipleri, denetimlerin devam edeceğini ifade etti.

Tekirdağ genelinde gerçekleştirilen 'Çember-1' uygulamasında 44 aranan şahıs yakalandı, uyuşturucu maddeler ve aranan araçlar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 23 Mayıs 2025 Cuma günü saat 21.00 ile 00.00 arasında gerçekleştirilen 'Çember-1' Yol Kontrol ve Arama Uygulaması'nda geniş çaplı denetimler yapıldı. İl genelinde 11 ilçe jandarma komutanlığı ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla, eş zamanlı olarak 65 uygulama noktasında denetimler gerçekleştirildi.

Toplam 586 personelin görev aldığı uygulamada 10 bin 893 şahıs ve 2 bin 928 araç sorgulandı. Denetimler sonucunda 44 aranan şahıs yakalanırken, 58 araca toplam 417 bin 665 TL trafik para cezası uygulandı.

Ayrıca 14 araç trafikten men edildi, 3 aranan araç yakalanarak gerekli işlemler başlatıldı. Uygulamalarda 6 gram bonzai, 2 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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